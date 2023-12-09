السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ريهام نبيل فاروق: لم يُتخذ قرار بشأن مكتبة والدى حتى الآن.. وهكذا نحتفل بذكراه

نبيل فاروق
نبيل فاروق

تمر اليوم ذكرى رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، الذي وافته المنية في 9 ديسمبر لعام 2020، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وبهذه المناسبة تواصلنا مع ابنته ريهام، للحديث عن نبيل فاروق الأب وعلاقته بالأسرة، كاشفة عن كيفية الاحتفاء بذكراه والأيام الأخيرة في حياته، فضلًا عن علاقته بالسوشيال ميديا وطقوس الكتابة لديه، وغيرها.

الذكرى الثالثة لرحيل نبيل فاروق

وكشفت ريهام نبيل فاروق، لـ"الدستور"، أن الأسرة تعتاد على زيارة والدي الكاتب الراحل، فضلًا عن الاجتماع في المنزل الخاص به للاحتفاء بذكراه، وهو مجرد "احتفاء عائلي" فقط.

نبيل فاروق.. الأب

وقالت ريهام نبيل فاروق إن علاقة والدها بالأسرة كانت مميزة واحتوائية لأقصى درجة، "وكان بمثابة الصديق المشجع لدينا جميعًا، ومستمعًا جيدًا لكل الأمور التي نمر بها، وكانت من مميزاته أنه يعطينا ثقة وحرية وهو بجانبنا"، مستطردة: وكان والدي سخيًا وكريمًا، وهذا ما ورثناه منه.

طقوس الكتابة لدى نبيل فاروق

أما عن طقوس الكتابة لدى نبيل فاروق؛ كشفت ابنته عن أنه كان يعتاد على الكتابة في مكتبه بقلم معين وورق بمقاس خاص؛ إذ كان حريصًا على أن يفصل بين حياته المهنية والأخرى الأسرية، إلا أن الظروف اضطرته للكتابة في المنزل في الأيام الأخيرة وتحديدًا بعد العملية الجراحية التي أجراها بعد أن تعرض لكسر في الفخذ، وتطلبت الراحة لعدة أشهر.

نبيل فاروق والسوشيال ميديا

"كانت علاقة نبيل فاروق بالسوشيال ميديا عادية جدًا، إلا قليلًا على موقع تويتر" هكذا أوضحت ابنته، مشيرة إلى أن هناك تفكيرًا بشأن مكتبة والدها لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

الأيام الأخيرة في حياة نبيل فاروق

بالنسبة للأيام الأخيرة في حياة نبيل فاروق وهل ترك وصيته أم لا؟.. لفتت ريهام نبيل فاروق إلى أنها كانت تتمنى أن تشعر بقرب رحيله، لكنها كانت أيامًا عادية جدًا، وجاء رحيله مفاجئًا للجميع، ولم يكتب وصيته أو يتحدث عن هذا الأمر، إلا أنه كان يتكلم عن الموت بشكل عام، على سبيل المثال أن "الموت رحمة" وغيرها.

نبيل فاروق ومعرض الكتاب 2024

وعن تواجد نبيل فاروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته المقبلة؛ ذكرت أنه يتم التجهيز حاليًا لإعادة إصدار سلسلة "مجانين"- التي طبعت عن دار المبدعون للطباعة- عن دار كيان للنشر، ونأمل أن تتواجد بالمعرض.

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