موعد عيد الفطر2024.. وأبرز رسائل التهنئة بالعيد لعام 2024

موعد عيد الفطر2024

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية على جوجل عن موعد عيد الفطرلعام 2024، وترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل والمواعيد الخاصة بعيد الفطر المبارك حسبما تم إعلانها رسميًا.

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان وكذلك موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024، حيث يحصل الملايين من موظفي الدولة على اجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من يوم 9 أبريل وحتى 12 أبريل 2024 والتي تكون عبارة عن 3 أيام العيد وفقا للقانون المصري للعمل حيث تعطل فيه كافة المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية وتمنح فيه القطاع العام والخاص اجازة مدفوعة الأجر لموظفيه.

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«عبارات تهنئة بعيد الفطر المبارك»

بالتزامن مع عيد الفطر يبحث العديد من المواطنين عن رسائل التهنئة وترصدها الدستور خلال السطور التالىة:

_تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

_مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

_أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

_هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

_تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا

_رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.