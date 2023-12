النيابة الإدارية: استراتيجية مكافحة الفساد تعمل على اجتثاث جذوره عبر منظومة متكاملة

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى اجتثاث جذوره بكل الأشكال والطرق عبر منظومة متكاملة.

وأضاف محمد سمير خلال مقابلة مع برنامج "8 الصبح" والمذاع على فضائية "dmc"، أن هذه المنظومة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وإدخال العنصر الإلكتروني وميكنة دورة العمل في الجهات الحكومية.

المستشار محمد سمير يوضح جهود الدولة لـ "مكافحة الفساد الإداري"



وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية: هذا النظام يحتوي على قواعد بيانات، ويميل فيه الاعتماد بشكل شبه كامل على المنظومة الإلكترونية، وأنّ هذه الجهود تسهم في محاصرة الفساد وتقليل نسبة وجوده.

وأشار إلى أنه لا يوجد استثمار يحب أن يدخل في منطقة قد يرى فيها وجود فساد، حتى وإن كان الفساد ليس مباشرًا، وهي البيروقراطية أو الإجراءات الإدارية طويلة الأمد، كل ذلك من شأنه أن يجعل المستثمر يُحجم عن الاستثمار، ما يجعل هناك آثارًا اقتصادية بالغة الخطورة.

