آخرهم خالد عبد الله.. نجوم دعمو القضية الفلسطينية في الخارج

حرص عدد من النجوم العالميين على دعم القضية الفلسطينية في مصر والعالم العربي وتوجيه رسالة إلى العالم بأسره من خلال أعمالهم الفنية حفلاتهم على ضرورة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وقام عدد من نجوم الفن والغناء بتوجيه رسائل من داخل أوروبا وأمريكا لدعم القضية الفلسطينية.

فقد دعا الفنان والممثل والناشط السياسي البريطاني من أصول مصرية خالد عبدالله، والذي يلعب دور «دودي الفايد» في الموسم الأخير من سلسلة «التاج»، والمقرر عرض الجزء الأول منه على منصة «نتفليكس» العالمية، إلى وقف إطلاق النار فورا، بعد مرور أكثر من شهر على بدء العمليات العسكرية بين حماس وإسرائيل.

واستغل خالد عبدالله العرض الأول للموسم الأخير، وتواجد عدسات كاميرات القنوات الإخبارية والصحفيين، ليرفع يده أمام الكاميرات بعد أن كتب عليها «اوقفوا إطلاق النار الآن»، أثناء وقوفه إلى جانب زميلته ديبيكي لإلتقاط الصور أمام العدسات.

ولم يتوقف دعم خالد على هذا الموقف، بل قرر نشر صورته من العرض الأول للموسم السادس من سلسلة «التاج»، والتي ألتقطت أثناء رفع يده بالعبارة المدونة عليها، ليوجه رسالة إلى جمهور المسلسل وكافة رواد موقع «إكس»، معلقا: «لأن كل الأرواح مقدسة.. لأنني أؤمن بقوة قلب الإنسان.. لأننا بحاجة إلى أن نكون واضحين ومنفتحين وأن نفعل كل ما في وسعنا من أجل عالم أفضل.. وقف إطلاق النار الآن».

«التاج» من تأليف بيتر مورجان، وبطولة إيميلدا ستونتون، وفيولا بريتيجون، وجوناثان برايس، وليزلي مانفيل، وبو جادسدون، ودومينيك ويست، وإليزابيث ديبيكي، وأوليفيا ويليامز، وخالد عبدالله، وسليم داو، وبيرتي كارفيل، وليديا ليونارد، وأندرو هافيل، وجيمي باركر، ومارسيا وارين، وكلوديا هاريسون، وثيو فريزر ستيل، وسام وولف، وإد ماكفي، وروفوس كامبا، وميج بيلامي، ولوثر فورد، وفلين إدواردز، وريتشارد ريكروفت، وماتيلدا برودبريدج

نجوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني

فيما حيث حرص مطرب الراب ويجز على دعم غزة وشعبها، وذلك من خلال هتافه بالحرية لفلسطين، في حفله الذي أحياه بكندا.

ونشر ويجز مقطع فيديو من خلال حفله بكندا، عبر حسبه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وظهر وهو يطلب من جمهوره الهتاف بالحرية لفلسطين

كما حرص النجم أمير المصري مؤخرا وخلال حفل توزيع جوائز البافتا في اسكتلندا على السجادة الحمراء، على دعم اهل فلسطين وطالب بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وقبل بداية تقديمه لجائزة أفضل ممثلة قال " قبل أن أبدأ، أريد فقط أن أقول إن قلبي مع كل النساء والرجال والأطفال الذين يعانون حاليًا في غزة. دعونا نأمل في تحقيق السلام في المنطقة ووقف عاجل لإطلاق النار.

وفي وقت سابق شارك أبطال فيلم "الإسكندارني" للفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف، في مظاهرة دعم لشعب فلسطين في مدينة جنوه بإيطاليا خلال تصوير آخر مشاهد العمل هناك.

وخلال تصوير آخر مشاهد من فيلم "الإسكندارني"، انضم فريق العمل لمظاهرة إيطالية داعمة لأهالي غزة، شارك فيها كل من الفنان أحمد العوضي والمخرج خالد يوسف والفنان عصام السقا.

وردد أبطال فيلم "الإسكندارني" الهتافات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تطالب بوقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني.