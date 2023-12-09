بعد استخدامها حق الفيتو في مجلس الأمن.. لماذا تستمر أمريكا في دعم إسرائيل؟

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية ، دعمها لاسرائيل بشتى الطرق، رغم انتهاكات حقوق الانسان التي باتت واضحة للعالم أجمع في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومؤخرًا استخدمت امريكا حق الفيتو في مجلس الأمن، في اجتماعه المنعقد لفرض قرار وقف العنف في غزة ، بعد تفعيل الأمم المتحدة المادة 99 من ميثاقها.

شراكة عبر التاريخ

لا تعتبر علاقة أمريكا وإسرائيل علاقة سياسية عادية كأي دولتين ، بل هي شراكة امتدت عبر التاريخ حيث تٌعد الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بإسرائيل دولة مستقلة في 14 مايو 1948، عندما أصدر الرئيس هاري ترومان، بيان اعتراف بإسرائيل عقب إعلانها الاستقلال في التاريخ نفسه، وعقب هذا تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، عندما قدم السفير الأمريكي، جيمس جروفر ماكدونالد، أوراق اعتماده في 28 مارس 1949 ليصبح أول سفير لأمريكا في دولة إسرائيل.

العلاقات الاقتصادية

وترتكز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على تجارة ثنائية سنوية تصل إلى نحو 50 مليار دولار من السلع والخدمات، وهناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، منها اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية للعام 1985، لتصبح الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة في العام 1985، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

المساعدات الأمريكية

ولم تكن الأزمة الحالية، هي المرة الأولى التي تدعم فيها أمريكا إسرائيل، حيث تعتبر المساعدات الأمريكية الخارجية لإسرائيل أحد أهم ركائز العلاقات بين البلدين، فمنذ عام 1985، تلقت إسرائيل حوالي 3 مليارات دولار أمريكية سنوياً من الولايات المتحدة، مما جعل إسرائيل على قائمة الدول المتلقية للمساعدات من أمريكا في الفترة بين 1976 وحتى 2004، كما تعتبر إسرائيل أكثر الدول تلقي للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية إجمالاً بمبلغ يقارب 121 مليار دولار أمريكي.