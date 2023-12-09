علب سجائر ولفافات حشيش.. اعترافات المتهمين بترويج مخدرات في قصر النيل

استمعت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم، لأقوال متهمين متورطين بالاتجار في مخدر الحشيش على المدمنين في منطقة وسط البلد.

وتبين تكوين المتهمين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، وأن إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات اتجارهما في مادة الحشيش المخدر، والدراجة البخارية لتسهيل تنقلهما وتوصيل بضائعهما لزبائنهما من متعاطى المواد المخدرة.

وتم ضبط المتهمين وبحوزهما قطع لمادة بنية داكنة اللون، وألقاها بجوار قدمه، فقام ضابط قصر النيل بالتقاطها، وبفحصها تبين أن القطع لمخدر الحشيش، وعلبة سجائر تحوي بداخلها على تسع قطع لمادة الحشيش المخدر كما عثر بحوزتهما على هواتف محمولة ومبالغ مالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.