السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"واجب وطنى".. رسائل المصريين بالخارج خلال مشاركتهم بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" رسائل من المصريين بالخارج خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية.

وشهد تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية احتشاد أبناء مصر بالخارج أمام السفارات والقنصليات المصرية بكل دول العالم للتعبير عن رأيهم وإرسال رسائل قوية للعالم أجمع.

وقالت مواطنة مصرية في الرياض: "أنا نزلت للإدلاء بصوتي من أجل أمن البلد واستقرار البلد".

وأضاف مواطن آخر من فرنسا "أنه نزل يُدلي بصوته لأنه واجب وطني وللتعبير عن مصريتنا وجنسيتنا".


غدًا انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 

وأضافت مجموعة من الفتيات في موسكو أنهن قطعن مسافة سفر ١٠ ساعات للإدلاء بأصواتهن من أجل مصر.


 

اكسترانيوز بالانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج تصويت واجب وطني

مواد متعلقة

قصف إسرائيلى مكثف على شمال قطاع غزة وتصاعد أعمدة الدخان (فيديو)

"الإصلاح والنهضة": المشهد الانتخابي نموذجي ويعبر عن حياة سياسية جديدة

"القاهرة الإخبارية": استشهاد 133 فلسطينيًا وإصابة العشرات بغزة خلال 24 ساعة

الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين لأكاديمية الشرطة

هشام عناني: الظروف المحيطة بمصر محفزة للمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة

"إكسترا نيوز" تستعرض كيفية التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة

الأكثر قراءة

عاجل.. بيان من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف النار بغزة

عاجل.. جهود مصرية مستمرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة

"4 جثث وبلاغ تغيب".. تفاصيل قتل شاب أسرته فى دار السلام

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

لحظة تدمير 21 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

المواطن.. بطل الحكاية المصرية

محمد رفعت

غزوة 2011 وعبور 2024

عبد الرحيم طايع

مواسم الانتخابات مواسم الحرية

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. يديعوت أحرونوت: 58% من الجنود الإسرائيليين يعانون من إصابات خطيرة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة