"واجب وطنى".. رسائل المصريين بالخارج خلال مشاركتهم بانتخابات الرئاسة

قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" رسائل من المصريين بالخارج خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية.

وشهد تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية احتشاد أبناء مصر بالخارج أمام السفارات والقنصليات المصرية بكل دول العالم للتعبير عن رأيهم وإرسال رسائل قوية للعالم أجمع.

وقالت مواطنة مصرية في الرياض: "أنا نزلت للإدلاء بصوتي من أجل أمن البلد واستقرار البلد".

وأضاف مواطن آخر من فرنسا "أنه نزل يُدلي بصوته لأنه واجب وطني وللتعبير عن مصريتنا وجنسيتنا".



غدًا انطلاق تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية

وأضافت مجموعة من الفتيات في موسكو أنهن قطعن مسافة سفر ١٠ ساعات للإدلاء بأصواتهن من أجل مصر.



