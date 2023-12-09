"فتح": أمريكا شريك مساند للاحتلال فيما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح: مقتنعون بأن الولايات المتحدة الأمريكية شريك مساند للاحتلال فيما يرتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

المواقف المصرية والأردنية شريكة للشعب الفلسطينى

وأكد حمايل، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المواقف المصرية والأردنية شريكة للشعب الفلسطيني، حيث إنها تعمل على إجهاض مخططات التهجير والعدوان على الأهالي في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أن السياسات الأمريكية المساندة للعدوان الإسرائيلي في غزة ستؤثر على استقرار المنطقة والعالم بأسره.