الترجي يستضيف بيترو أتلتيكو والوداد في مهمة صعبة أمام سيمبا بأبطال إفريقيا

يستضيف فريق الترجي التونسي، نظيره بيترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (حمادي العقربي) برادس، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الترجي، المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، خلف الهلال السوداني، صاحب المركز الثاني، ومتفوقًا بفارق الأهداف على النجم الساحلي التونسي، صاحب المركز الرابع. في حين، يحتل بيترو أتلتيكو، الصدارة برصيد 6 نقاط.

ويطمح الترجي، لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة السادسة، ومزاحمة بيترو أتلتيكو على صدارة المجموعة.

وكان فريق «باب سويقة»، قد خسر مباراة الجولة الثانية أمام الهلال السوداني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما الفريق الأنجولي، فيأمل في خطف الانتصار الثالث على التوالي، والانفراد بصدارة المجموعة، بعد تحقيقه الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وكان النجم الساحلي التونسي، قد تغلب على ضيفه الهلال السوداني، بهدف دون رد، في المباراة الافتتاحية للجولة الثالثة من المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة الثانية، يستقبل الوداد البيضاوي المغربي، ضيفه سيمبا التنزاني، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على الملعب الكبير بمراكش، في إطار الجولة الثالثة لدوري الأبطال.

ويتذيل الوداد، ترتيب المجموعة، دون رصيد من النقاط، بينما يحتل سيمبا، المركز الثالث برصيد نقطتين.

ويسعى الفريق الودادي، لتحقيق انتصاره الأول بالمجموعة، بعد خسارته في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني وأسيك ميموزا الإيفواري.

أما الفريق التنزاني، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الابقاء على آماله في التنافس على إحدي بطاقتي التأهل عن المجموعة، بعد تعادله في الجولتين الأولى والثانية أمام كل آسيك وجوانينج.

وفي نفس المجموعة، يحل آسيك ميموزا الإيفواري، ضيفًا على جوانينج جالاكسي، بمدينة فرانسيستاون.

وعلى جانب آخر، يستضيف فريق نواذيبو الموريتاني، ضيفه مازيمبي الكونغولي، بالعاصمة نواكشوط، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ويحتل نواذيبو، المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن مازيمبي، صاحب المركز الثاني، بنفس الرصيد.

ويخوض الفريق الموريتاني، المباراة منشيًا بفوزه الثمين على بيراميدز، بهدفين دون رد، بينما حقق مازيمبي، فوزا هامًا على صن داونز، بهدف دون رد.