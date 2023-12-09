السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد طلابي من جامعة الوادي الجديد في زيارة لمعرض إيدكس للصناعات الدفاعية

جانب من زيارة معرض
جانب من زيارة معرض ايديكس

نظَّمت جامعة الوادي الجديد، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة للمعرض الدولي "إيدكس" للصناعات الدفاعية، والمُقام بمركز مصر الدولي للمعارض بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تنظيم  زيارات ميدانية لطلابها ليكونوا شهود عيان على الإنجازات الملوسة في كل ربوع الوطن ولينقلوا ما شاهدوه من إنجازات لزملائهم وأسرهم بما يعظم جهود الدولة خلال المرحلة الماضية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

ويعد معرض «إيديكس 2023» فرصة واعدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات العسكرية ويتيح لزوار المعرض تجربة فريدة لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية البرية والبحرية والجوية.

وقال الدكتور جمال حسن، منسق الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، إن وفد جامعة الوادي الجديد تكون من 50 طالبًا وطالبة بالإضافة إلى هيئة الإشراف المكونه من الدكتور محمد سعد الدين، منسق الأنشطة بكلية التربية والدكتور حسام محمد أحمد، منسق الأنشطة بكلية الطب ورعاية الشباب المركزية بالجامعة، والدكتورة مريم عيسى، ومحمد فخري، وهدير طه.

جامعة الوادي الجديد زيارة ميدانية للمعرض الدولي إيدكس مجال التسليح والصناعات الدفاعية الإنجازات الملوسة جهود الدولة خلال المرحلة الماضية

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