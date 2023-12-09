حبس عاطل ضبط بحوزته 12 كيلو "حشيش" في الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة ١٢ كيلو "حشيش"، بقصد ترويجه بمدينتى الشروق وبدر.



كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت ١٢ كيلو من مخدر الحشيش.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.