كيف تحمي نفسك من الإصابة بمرض الفشل الكلوي؟

يعتبر مرض الفشل الكلوي من أصعب الأمراض التي قد تصيب الإنسان خاصة، أنه عند وصوله لمرحلة معينة، لا يمكن علاجه، ويصبح الغسيل الكلوي هو البديل الوحيد، وهو أيضًا ما يجعل المريض يعاني بشكل كبير، ولا يؤدي إلى تحسن الحالة، إلا في حالة توافر إمكانية زرع الكلى.

أسباب الإصابة بالمرض

يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم، فعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

الوقاية من الفشل الكلوي

هناك عدة طرق لتجنب الإصابة بالفشل الكلوي ومنها:

المحافظة على شرب الماء: شرب كميات وافرة من الماء يساعد الجسم على قيام الكليتين بوظيفتهما بشكل مناسب، فعند القيام بتمارين أو انشطة مجهدة، يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل المفقودة بالتعرق، للوقاية من حصيات الكلى.

تجنب التدخين والكحول: يؤدي التدخين وتناول الكحول إلى زيادة عبء العمل على الكليتين بهدف تخليص الدم من السموم، كما يؤدي التدخين إلى تصلب الشرايين .

تناول المسكنات بحذر: فالمعروف أن الأدوية الشائعة مثل الأدوية المضادة للالتهابات تسبب تلف الكلى والفشل الكلوي إذا ما تم تعاطيها بانتظام.

إجراء الفحص السنوي: غالباً ما تكون أمراض الكلى من الأمراض الصامتة ولا تظهر أية أعراض إلى أن تصل إلى مراحل متقدمة، فلابد من إجراء فحص سنوي على الكلى بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي كمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، أو اذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني مرضًا في الكلى.

يجب تحري ضغط الدم بانتظام، فارتفاع ضغط الدم لايترافق بأعراض عادة، لكنه يزيد مخاطر المشاكل الكلوية، وعندما يكون ضغط الدم مرتفعًا يقترح الطبيب على المريض بعض التغييرات في أسلوب حياته أو يصف له أدوية خافضة للضغط.