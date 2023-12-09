5 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية بالموبايل

تنطلق غدًا الأحد، مارثون الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



وتُجري الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10، 11، 12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.



وهناك 5 خطوات يمكن من خلالها معرفة لجنتك الانتخابية بالموبايل:



1- يدخل الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2- الضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي.

3- إدخال الرقم القومي (14 رقمًا).

4- الضغط على كلمة استعلم.

5- يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها.