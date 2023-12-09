النمنم لـ "الشاهد": الرئيس بالغ الرقى والتهذيب فى الحديث عن الآخرين

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن هناك اعتبارات تدخل في التصويت للمتقدمين لجائزة الدولة التشجيعية، فعلى سبيل المثال يأتي شخص ليقول بأن فلان مريض ويحتاج إلى علاج، وبالتالي هناك أشياء بهذا المعنى.

وأضاف حلمي النمنم خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم استراتيجية عامة للدولة في اللقاء الأول معه بعد تولي حقيبة وزارة الثقافة، ووجه الخطاب لي مباشرة بأن الدولة لا تتبنى موقف مضاد من الإعلام فالدولة ليست ضد حرية الإعلام، ووجه لي هذا الخطاب بالاسم، كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بعض الأشياء التي شعرت أنها موجهة لي، حيث قال "رجاءً هذا الكلام ليس للنشر" وبالتالي شعرت بأن هذه الجملة قد تكون موجهة لي.

وتابع: "خلال لقائي الأول بالرئيس السيسي اكتشفت أنني أمام إنسان خلوق على أرفع مستوى، بالغ الرقي والتهذيب في الحديث عن الآخرين، فعلى سبيل المثال عندما جاء الحديث عن تجارب حكم سابقة، لم يتحدث الرئيس السيسي بكلمة يمكن أن يفهم منها أن بها قصد إساءة لأحد، وكان حديثه يتسم بكل أدب جم".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.