شباب بلوزداد: سنتأهل مع الأهلى إلى ربع نهائى دورى الأبطال

أكد عبد القادر شنيوني، المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن فريقه سيتأهل مع الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان شباب بلوزداد قد فرض التعادل السلبي على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شنيوني، في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي كان الأفضل وأهدر عدة فرص في الشوط الأول وكان متحكمًا في المباراة".

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل والأهلي تراجع، ولعبنا بشكل أفضل وتحكمنا في مجريات المباراة".

وتابع: "كان ينقصنا الدقة خاصةً بعدما دخلنا منطقة العمليات أكثر من مرمى لكننا لم نسجل".

وأكمل: "التعادل يخدم الأهلي وشباب بلوزداد، متفائل للغاية بتأهل الفريقين إلى الدور التالي ومتأكد من ذلك".

وأتم تصريحاته: "من الوارد أي شيء يحدث في كرة القدم لكن من الواضح أن الأهلي وشباب بلوزداد في طريقهما إلى ربع النهائي".

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