السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم لـ"الشاهد": نجحت فى ضم عدد كبير من الوثائق للدار يُقدر عددها لملايين

حلمى النمنم
حلمى النمنم

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما يهمه في تجربة توليه منصب رئاسة دار الوثائق أنه نجح في ضم بعض الوثائق الهامة التي لم تدخل الدار من قبل، مثل وثائق محكمة النقض.

 دار الوثائق

 
وأكد حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه كان قلقًا من وضع دار الكتب بعد الحديث عن تهريب بعض الوثائق في فترة حكم الإخوان.

وأضاف في حديثه، أن عدد الوثائق الجديدة التي انضمت لدار الوثائق خلال توليه رئاسة هذا المكان يقدر عددها لملايين.

وتابع:" الدكتور أحمد مجاهد انتهت مدته، وبالتالي توليت منصبه في دار الكتب واستمريت فيها لمدة ٤٠ يوم، وكان لدي تطلعات تجاه الهيئة،  وكنت معترض على أن تعيش مصر على معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبالتالي وضعت خطة بأن يكون في كل محافظة معرض للكتاب، وفي الخطة الثانية يجب أن يكون هناك معارض للكتاب في كل مدينة داخل المحافظة بل في كل جامعة وبالفعل قمنا بتدشين معرض في جامعة القاهرة".

الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

 

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق اكسترا نيوز الشاهد دار الوثائق

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