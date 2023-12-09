موافى يوضح أسباب العطش وكثرة التبول ليلًا

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب العطش وكثرة التبول ليلا، قائلًا: "إن أشهر ما يوقظ ليلًا ويُشعرك بالعطش كثرة التبول هو مرض السكر، لكنه ليس الشيء الوحيد الذي يسبب ذلك، فمن الممكن أن يتم تحليل السكر وتظهر النتيجة طبيعية ".

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه من الممكن أن يوجد خطأ في التشخيص، فقد يكون التشخيص الصحيح هو الإصابة بالسكر، لكن التحليل لم يكن تحليل تراكمي، وساعة إجراء التحليل كان السكر طبيعي، لذلك يجب إعادة تحليل السكر التراكمي".

وأوضح أن السبب الآخر في حدوث العطش وكثرة التبول ليلًا، هو طريقة عمل الكلى العجيبة، لافتًا إلى أن أي عضو في الجسم يعمل بالسعرات الحرارية، فالمخ على سبيل المثال يحتاج إلى كمية غير عادية من الجلوكوز، وكذلك القلب والكبد، العضلات، العظام، ما عدا الكلى، فالكلى بها مصفى تصفي المياه، الذي ينزل من المصفى لتعود مرة أخرى إلى دم الجسم، ويوجد مليون مصفى في كل كلية، أي يتم العمل بـ 2 مليون مصفى، تفلتر 80 لتر في اليوم، فإذا كان الـ 180 لتر يريدون طاقة تصبح كارثة.

وأشار إلى أن هناك هرمون يفرز من الغدة النخامية الخلفية، يجعل البول يقل، وفي بعض الأوقات يكون هذا الهرمون موجود، حيث يوجد أسباب كثيرة تجعل هذا الهرمون يقل، وبالتالي لا تتواجد المادة التي تجعل المياه تدخل مرة أخرى إلى الدم فتصبح مياه البول بحار، وهو مرض معروف جدًا يأتي في بعض الأحيان من ضربة رأس خفيفة.