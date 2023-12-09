السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موافى يوضح أسباب العطش وكثرة التبول ليلًا

العطش
العطش

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أسباب العطش وكثرة التبول ليلا، قائلًا: "إن أشهر ما يوقظ ليلًا ويُشعرك بالعطش كثرة التبول هو مرض السكر، لكنه ليس الشيء الوحيد الذي يسبب ذلك، فمن الممكن أن يتم تحليل السكر وتظهر النتيجة طبيعية ". 

 

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه من الممكن أن يوجد خطأ في التشخيص، فقد يكون التشخيص الصحيح هو الإصابة بالسكر، لكن التحليل لم يكن تحليل تراكمي، وساعة إجراء التحليل كان السكر طبيعي، لذلك يجب إعادة تحليل السكر التراكمي".

 

وأوضح أن السبب الآخر في حدوث العطش وكثرة التبول ليلًا، هو طريقة عمل الكلى العجيبة، لافتًا إلى أن أي عضو في الجسم يعمل بالسعرات الحرارية، فالمخ على سبيل المثال يحتاج إلى كمية غير عادية من الجلوكوز، وكذلك القلب والكبد، العضلات، العظام، ما عدا الكلى، فالكلى بها مصفى تصفي المياه، الذي ينزل من المصفى لتعود مرة أخرى إلى دم الجسم، ويوجد مليون مصفى في كل كلية، أي يتم العمل بـ 2 مليون مصفى، تفلتر 80 لتر في اليوم، فإذا كان الـ 180 لتر يريدون طاقة تصبح كارثة. 

 

وأشار إلى أن هناك هرمون يفرز من الغدة النخامية الخلفية، يجعل البول يقل، وفي بعض الأوقات يكون هذا الهرمون موجود، حيث يوجد أسباب كثيرة تجعل هذا الهرمون يقل، وبالتالي لا تتواجد المادة التي تجعل المياه تدخل مرة أخرى إلى الدم فتصبح مياه البول بحار، وهو مرض معروف جدًا يأتي في بعض الأحيان من ضربة رأس خفيفة. 

حسام موافي طب الحالات الحرجة القصر العيني برنامج ربي زدني علم ا كثرة التبول أسباب العطش

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تعليق الرحلات الجوية بكردستان وإغلاق مطار أربيل بسبب تهديدات أمنية

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

عاجل.. المُقاومة الفلسطينية تستهدف "تل أبيب" بعدد غير مسبوق من الصواريخ

بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة