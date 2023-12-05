حسام موافى: جسم الإنسان السليم لا يستطيع الاحتفاظ بالمياه

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كوب من الماء من الممكن أن يميت الإنسان إذا شربه، ولهذا السبب فإن الله سبحانه وتعالى خلق أربعة أجهزة بالجسم إذا رأت المياه تصرع وتقوم بطردها وهي: الكلى والقلب والكبد وجزء في المخ.

وأضاف، خلال لقائه في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان مهما شرب كمية مياه فإن الجسم لا يحتفظ بها لأن هذه الأجهزة الأربعة مسئولة عن إخراج المياه إما من خلال البول أو العرق أو النفس.

سبب تورم جسم هؤلاء الأشخاص

وأكد أن الجسم السليم لا يحتفظ بالماء ولهذا السبب مريض الكلى يكون متورما لأن عضوا مهما جدًا في جسم الإنسان فسد، وكذلك مريض القلب، ومريض الكبد لديه استسقاء لأنه لا يستطيع إخراج المياه، مستدلًا بقوله تعالى "فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ".