السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز القدس للدراسات: أمريكا تدير الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن أمريكا تدير الاحتلال الإسرائيلي ولا تعمل على إنهائه، وأن إسرائيل وأمريكا تقبلان أن يصطدموا مع الإقليم العربي وليس الفلسطينيين فقط من أجل احتفاظ إسرائيل بالأرض.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن عند شعور أمريكا وإسرائيل أنهم يقومون بالخسارة على مستويات عديدة سيفكرون بتسوية حقيقية، ولكن حتى هذه اللحظة هم يقومون بطرق التفافية سواء بمبادرات أو أفكاره وغيره.

وأشار "عوض" إلى أن الأمريكيين ليسوا جادين على الإطلاق بفكرة تطبيق قرار حل الدولتين، معقبا: "أصبحت فكرة حل الدولتين غامضة جدا".

ولفت إلى أن اتفاق أوسلو كان يمكن ترجمته تماما إلى دولة فلسطينية، ولكن من الواضح أن السياسات كانت تسويفية وتأجيلية ومحاولة لإدارة الاحتلال وليس حله.

الفلسطينيين الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

أمريكا تُفشل قرار مجلس الأمن لتبنى مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة

الأكثر قراءة

بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة