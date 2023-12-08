رئيس مركز القدس للدراسات: أمريكا تدير الاحتلال الإسرائيلى

أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن أمريكا تدير الاحتلال الإسرائيلي ولا تعمل على إنهائه، وأن إسرائيل وأمريكا تقبلان أن يصطدموا مع الإقليم العربي وليس الفلسطينيين فقط من أجل احتفاظ إسرائيل بالأرض.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن عند شعور أمريكا وإسرائيل أنهم يقومون بالخسارة على مستويات عديدة سيفكرون بتسوية حقيقية، ولكن حتى هذه اللحظة هم يقومون بطرق التفافية سواء بمبادرات أو أفكاره وغيره.

وأشار "عوض" إلى أن الأمريكيين ليسوا جادين على الإطلاق بفكرة تطبيق قرار حل الدولتين، معقبا: "أصبحت فكرة حل الدولتين غامضة جدا".

ولفت إلى أن اتفاق أوسلو كان يمكن ترجمته تماما إلى دولة فلسطينية، ولكن من الواضح أن السياسات كانت تسويفية وتأجيلية ومحاولة لإدارة الاحتلال وليس حله.