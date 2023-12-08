الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: الشعب الفلسطيني يعيش حالة لا يمكن وصفها

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من النزوح والمعاناة التي لا يمكن وصفها ولا يقبلها العقل، نتيجة الممارسات الإجرامية للاحتلال في قطاع غزة.

وأكد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن الحركة الصهيونية التى مارست العديد من الجرائم بحق اليهود لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين سواء في العراق أو اليمن والمغرب وحتي في الدول الأوروبية وأردات أوروبا التخلص منهم نتيجة الأحداث، وأيضا بما كانوا يقومون به بداخل مجتمعاتهم.

وتابع: هذا المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عنصري بداخله حيث كانت في البداية تقسيمات بين الشرقيين والغربيين ومن ثم تدخل الروس حتى خرج حجم مظاهرات كبيرة اعتراضا على الوضع الاجتماعي المعاش.

الشعب الفلسطيني غزة قطاع غزة استاذ العلوم السياسية

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