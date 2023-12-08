السفير ماجد عبد الفتاح: أمن الخليج بالنسبة لمصر خط أحمر (فيديو)

قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار العربي الذي يطالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة يحظى بدعم كبير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة "أون"، أن نحو 70 دولة أعربت عن تأييدها للقرار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 100 دولة خلال الساعات القادمة.

وواصل: "المجتمع الدولي رافض تمامًا لتهجير الفلسطينيين، حتى أمريكا نفسها التي تعارض قرار وقف إطلاق النار بمجلس الأمن، كما أن أمن الخليج بالنسبة لمصر خط أحمر، لكن التقارب العربي الإيراني مطلوب فورا".