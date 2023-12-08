الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لانتصرت المقاومة

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن القوات الإسرائيلية كادت أن تُهزم تمامًا في حرب أكتوبر، ولهذا استغاثت رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل مساعدتها للصمود أمام القوات المصرية، ولهذا يجب التأكيد على أنه لولا الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني لكانت مصر دمرتهم بالكامل في حرب أكتوبر.

جرائم الكيان الصهيوني 

وأكد الدكتور أحمد يوسف، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن الكيان الصهيوني لولا التدخل الأمريكي ما استطاع أن يفعل أي شي في فلسطين، حيث فشلت إسرائيل رغم الدعم الأمريكي في تحقيق أهدافها حتى الآن بفلسطين.

وأشار إلى أن الكيان استعان بالجانب الأمريكي من أجل مواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية التي تعمل بنظام محكم.

الحرب بفلسطين

جدير بالذكر أن الاحتلال الصهيوني اخترق كافة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الحروب، حيث يقوم الاحتلال الصهيوني الآن بشن غارات حربية مكثفة على المناطق السكنية في فلسطين، ولهذا سقط عدد كبير من أبناء وأطفال فلسطين جراء هذا العدوان الغاشم.

أحمد يوسف استاذ العلوم السياسية الحرب بفلسطين مصر جديدة اي تي سي

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