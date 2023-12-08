مدافع "شباب بلوزداد": حققنا نتيجة مُرضية أمام الأهلي.. وجاهزون للقاء العودة

أعرب حسين بن عيادة، مدافع فريق شباب بلوزداد الجزائري، عن رضاه بعد تعادل فريقه مع الأهلي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وفرض شباب بلوزداد التعادل السلبي على الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب.

وقال بن عيادة في تصريحات له عقب المباراة: " واجهنا خصم قوي للغاية، كنا متحفزين وجاهزين لهذه المواجهة".

وأضاف: "النتيجة مُرضية خارج ملعبنا.. وننتظر لقاء العودة لنحقق الفوز بإذن الله".

وتابع: "لم نأتٍ هنا للدفاع، لدينا لاعبين لديهم خبرات كبيرة مثل عدلان قديورة ورايس مبولحي وكل لاعب قدم دوره، كل اللاعبين يهاجمون ويدافعون".

وواصل: "المدرب معنا منذ شهرين ولم يقل لنا أن نتراجع بل نهاجم معًا وندافع معًا أيضًا، الحمد لله على هذه النتيجة وكنا قادرين على تحقيق الأفضل رغم الغيابات".

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التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل يانج أفريكانز التنزاني مع مضيفه ميدياما الغاني 1 /1.

وتقدم ميدياما عن طريق جوناثان سواه في الدقيقة 27، قبل أن يدرك باكومي زوزوا التعادل ليانج أفريكانز في الدقيقة 36.

ورفع ميدياما رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.