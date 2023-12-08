خبير علاقات دولية: هناك تواطؤ في إدارة الأزمة الفلسطينية من قبل أمريكا

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك تواطؤ في إدارة الأزمة الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن هناك مظاهرات في نيويورك ضد التمويل الأمريكي إلى اسرائيل، موضحًا أن اسرائيل تحظي بدعم أمريكي وغربي في حربها ضد قطاع غزة.

وأشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إسرائيل لن تتحدث عن وقف إطلاق النار في غزة إلا بعد انتهاء العملية العسكرية.