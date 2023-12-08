الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: "إهدار الفرص مشكلتنا الأزلية.. واللاعبون بحاجة لاستعادة الثقة"

كولر
كولر

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه الشديد على تعادل المارد الأحمر مع شباب بلوزداد الجزائري وخسارة نقطتين ثمينتين في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وسقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال “كولر” خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لسنا سعداء بهذه النتيجة على الإطلاق، من المفترض أن نحقق الفوز في هذه المباراة”.

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص وهذه مشكلتنا الأزلية، الأهداف الضائعة صارت أكبر عدو لنا، ولا أعلم ما السر وراء غياب التوفيق عنا بشكل كبير، حزين للغاية على تلك النتيجة".

وتابع: "علمت أن المباراة الأخرى انتهت بالتعادل والوضع يظل على ما هو عليه، ولازالت كل الاحتمالات متاحة".

وواصل: "الفريق أتيحت له الكثير من الفرص والمنافس لم يذهب إلى مرمانا سوى في كرتين فقط، منهم كرة ارتطمت بالعارضة وكلمة انهيار في الشوط الثاني كلمة مُبالغ فيها".

وأكمل: "سأتحدث مع اللاعبين وسأحاول منحهم الثقة، هناك لاعبين فاقدين للثقة تمامًا وهذا واضح بسبب إضاعة الفرص وهناك صعوبة واضحة بسبب اللعب كل 3 أيام، لأنني أرغب في تدريب اللاعبين على إنهاء الهجمات لكن يكون التمرين في النهاية عباراة عن استشفاء".

وشدد " لابد من التدريب على إضاعة الأهداف حتى يتم فك تلك العقدة".

وكشف كولر عن حاجته للعودة للعب مرة أخرى على ستاد القاهرة، حيث قال “ أحتاج للعودة للعب على ستاد القاهرة مرة أخرى لأنه الملعب الوحيد هنا الذي نلعب عليه بشكل جيد”.

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