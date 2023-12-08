عماد الدين حسين: أتمنى مشاركة كل مصري في الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه يتابع الانتخابات الرئاسية كأي مواطن عادي وكصحفي مسؤول عن جريدة نحاول تغطية الانتخابات الرئاسية من كل الجوانب دون انتهاك القانون.

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبدالصمد، عبر قناة الحياة: "أتمنى مشاركة كل مصري له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية ويدلي بصوته لمن يشاء، مشددًا على ضرورة ألا يستمع المواطن المصري إلى ادعاءات المغرضين بأن الانتخابات الرئاسية محسومة لمرشح بعينه.

وأوضح أن خروج الانتخابات الرئاسية بمشهد جيد ونسبة مشاركة عالية يمثل دعم كبير للدولة المصرية، لافتًا إل أننا كنا نتحدث عن معركة انتخابية في إطار مصر فقط، لكننا اليوم نتحدث عن صراع دولي وإقليمي، حيث يوجد حريق كبير جدًا على الحدود المصرية خاصة في الحدود الشرقية مع فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى حريق ممتد في ليبيا والسودان وصراع طويل في المنطقة بأكملها".