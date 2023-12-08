الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة بالمنيا

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

شهدت إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بمصر عددًا من الفعاليات والأنشطة قبيل صوم الميلاد المجيد.

إذ ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أشبع الجياع خيرًا".

وعقب القداس الإلهي، تفقد الأنبا باسيليوس، فصول خدمة التربية الدينية، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، كما التقى نيافته خدام خدمة القديس يوسف لإخوة الرب، بحضور القمص بطرس يعقوب، راعي الكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين.

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