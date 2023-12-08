مجموعة الأهلي.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء "ميدياما" و "يانج أفريكانز"

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم جوناثان سواه لصالح ميدياما الغاني من ركلة جزاء في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.

وأدرك باكوم زوزوا التعادل لصالح يانج أفريكانز في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وحصد الفريق الغاني نقطة واحدة ليتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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التعادل السلبي يخيم على مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي المصري وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تمريرة عرضية أرسلها معلول من جهة اليسار وشتتها أشرف بودرامة من داخل منطقة الجزاء.

حسين بن عيادة أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها معلول بعيدا عن منطقة الخطورة.

كهربا هدد مرمى شباب بلوزداد في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس المخضرم رايس مبولحي.

معلول أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء في اتجاة كهربا وأمسك بها رايس مبولحي بسهولة.

في الدقيقة 17 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية واستلمها كهرباء على القائم الأول ثم مرر الكرة أمام المرمى ليحولها رامي ربيعة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 19، مختار بلخيتر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول ليونيل وامبا تسديدها برأسية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 20 فرصة جديدة لصالح الأهلي، حسين الشحات توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن ارتدت من قدم أحد المدافعين وتابعها كهربا بتسديدة ارتطمت في جسد المدافع ومرت لخارج الملعب.

حسين الشحات تبادل تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليها الشحات وأمسك بها رايس مبولحي.

وسدد أفشة كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

بيرسي تاو أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 36 بعد تمريرة من أفشة استلمها بيرسي تاو خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس رايس مبولحي.

في الدقيقة 38 حسين الشحات نجح في قطع الكرة من معاد حديد على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة أمام المرمى وشتتها الدفاع لخارج الملعب.

حسين بن عيادة أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الشناوي بقبضة يده.



أحداث الشوط الثاني

الحظ يعاند الأهلي بعد رأسية رائعة من الشحات في الدقيقة 52 ارتدت من العارضة.

في الدقيقة 59 توقف المباراة بسبب إصابة اللاعب مختار بلكثير بعد كرة مشتركة مع كهربا.

باكيتا مدرب شباب بلوزداد أجرى تغييرين بنزول لامين جالو وأكرم بوراس بدلا من بن غيث وعدلان قديورة في الدقيقة 64.

في الدقيقة 65 معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها كهربا برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

حسين بن عيادة سدد الكرة مباشرة ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وأجرى مارسيل كولر تغييرين في الدقيقة 70 بنزول إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا بدلا من أليو ديانج ومروان عطية.

وسدد بوصوف كرة قوية في الدقيقة 74 مرت فوق العارضة.

الأهلي أجرى 3 تغييرات بنزول كريم فؤاد وموديست وطاهر محمد طاهر بدلا من حسين الشحات وكهربا وأفشة.

في الدقيقة 81 كاد شباب بلوزداد أن يباغت الأهلي بعدما سدد بوصوف الكرة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في العارضة ومرت فوق العارضة.