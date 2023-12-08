قبل انطلاق تصويره.. التفاصيل الكاملة لفيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد إمام

يستعد الفنان محمد امام لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد “شمس الزناتي”، واامقرر عرضه خلال صيف عام 2024 المقبل.

ويبدأ “امام” تصوير اول مشاهده غدا السبت، داخل اللوكيشن المخصص للعمل بمحافظة الفيوم، بقيادة المخرج عمرو سلامة، على أن يقوموا بتصوير بعض المشاهد بمدينة الانتاج الاعلامي بعد الانتهاءمن تصوير كافة مشاهد العمل بالفيوم.

“شمس الزناتي” مقتبس عن الفيلم الأمريكي العظماء السبعة لجون سترجس والذي قُدم عام 1960، والأخير مقتبس بدوره من الفيلم الياباني السموراي السبعة الذي أنتج عام 1954، وتم تصوير معظم أحداث الفيلم بمدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو المكان الذي وقع اختيار المخرج سمير سيف عليه، تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، إذ تعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة مسلحين، بقيادة المارشال برعي الذي جسد دوره الفنان محمود حميدة، ويسافر الشيخ عتمان شيخ القبيلة إلى لقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة.

خلال رحلة شيخ القبيلة لشراء الأسلحة من القاهرة يستعين بشخص يُدعى شمس الزناتي، والذي جسد دوره عادل إمام، ويساعده مجموعة من أصدقائه، ويدخلون المعركة ضد برعي، ولكن نتيجة لخيانة أحد البدور يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح، وأثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة ويعودون من جديد إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.

وضمت قائمة أبطال فيلم شمس الزناتي عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، مصطفى غريب، طه دسوقي، أحمد داش، أحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج محمد سلامة ومن المنتظر عرضه بدور العرض السينمائي في مصر نهاية العام المقبل.

على جانب آخر ينتظر النجم محمد إمام عرض فيلمه السينمائي الجديد أبو نسب نهاية شهر ديسمبر المقبل حيث ينضم العمل لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة التي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر المصري.