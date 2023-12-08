الشوط الأول.. الأهلي يواصل هوايته في ضياع الفرص السهلة ويتعادل مع شباب بلوزداد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الرابعة، تمريرة عرضية أرسلها معلول من جهة اليسار وشتتها أشرف بودرامة من داخل منطقة الجزاء.

حسين بن عيادة أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها معلول بعيدا عن منطقة الخطورة.

كهربا هدد مرمى شباب بلوزداد في الدقيقة 11 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس المخضرم رايس مبولحي.

معلول أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء في اتجاة كهربا وأمسك بها رايس مبولحي بسهولة.

في الدقيقة 17 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية واستلمها كهرباء على القائم الأول ثم مرر الكرة أمام المرمى ليحولها رامي ربيعة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 19، مختار بلخيتر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين حاول ليونيل وامبا تسديدها برأسية ولكن مرت الكرة لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 20 فرصة جديدة لصالح الأهلي، حسين الشحات توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وسدد الكرة ولكن ارتدت من قدم أحد المدافعين وتابعها كهربا بتسديدة ارتطمت في جسد المدافع ومرت لخارج الملعب.

حسين الشحات تبادل تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن لم يسيطر عليها الشحات وأمسك بها رايس مبولحي.

وسدد أفشة كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

بيرسي تاو أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 36 بعد تمريرة من أفشة استلمها بيرسي تاو خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس رايس مبولحي.

في الدقيقة 38 حسين الشحات نجح في قطع الكرة من معاد حديد على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة أمام المرمى وشتتها الدفاع لخارج الملعب.

حسين بن عيادة أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الشناوي بقبضة يده.

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