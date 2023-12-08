تنشيط السياحة تنظم برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان بالأقصر

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر برنامج سياحي للمشاركين في المؤتمر الدولي التاسع عشر لجراحي الأسنان الذي يُقام حاليًا بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان.

ومن جانبها، أشارت الأستاذة مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن البرنامج السياحي تضمن زيارة وادي الملوك والملكات، وتمثالي ممنون، واستراحة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وزيارة طريق الكباش، ومعابد الكرنك وحضور عرض الصوت والضوء بها، هذا بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية بالمركب الشرعي، والقيام بجولة بالحنطور بمدينة الأقصر.

كما تم توزيع المواد الدعائية عن الأماكن السياحية والأثرية بمصر ولاسيما مدينة الأقصر والهدايا التذكارية على السادة ضيوف المؤتمر.

وأضافت أن تنظيم الهيئة لهذا البرنامج السياحي يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر لتعريف المشاركين بها والمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

و يشارك في هذا المؤتمر أكثر من ٤٠٠ طبيب أسنان من مختلف الجنسيات، ويحاضر به أساتذة أطباء أجانب وعرب.

وفى ذات السياق نظمت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة على هامش مشاركتها في الدورة ال 51 للمؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكان (USTOA) الذى عقد بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي حضره ما يقرب من 1000 شركة سياحة أمريكية، مسابقة سياحية للمشاركين.

كما أعلنت الهيئة عن الفائز بها والذي حظي برحلة للسفر إلى مصر وزيارة عدد من المقاصد السياحية بها.

و هذه الرحلة السياحية تقدمها هيئة تنشيط السياحة للفائز وذلك بالتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران،للترويج للمقصد السياحي المصري في السوق الأمريكي،و زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الأمريكي.