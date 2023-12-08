الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون دولى: المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة إنذار استباقى من جوتيريش

الدكتور أيمن سلامة
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي

علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن المادة 99 تنبيهية وتحذيرية ويمكن حسابها في عداد الدبلوماسية الوقائية، أو الإنذار الاستباقي من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن.

وأضاف أن الأمين العام لاحظ أن مجلس الأمن فشل بنتيجة الفيتو 4 مرات بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، ثم مجلس الأمن أصدر في المرة الخامسة، قرار إسرائيل ضربت به عرض الحائط بعد دقائق.

وأوضح أن مجلس الأمن كان المفترض يصوت جلسته بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن وردت أنباء أنه تم تأجيل التصويت ربما لساعات متأخرة من اليوم الجمعة أو صباح باكر.

وأشار إلى أن المادة 99 من بين المواد الخمس في ميثاق الأمم المتحدة التي تحدد مهام الأمين العام، وتعد المادة 99 الأكثر أهمية، لأنها تختص بالسلام والأمن الدوليين، فهي تمنح الأمين العام سلطة "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أرسل خطابًا لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.

أيمن سلامة غزة دي ام سي اليوم

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