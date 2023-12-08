محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان واجب العزاء فى وفاة النائب خليفة رضوان بجرجا

قدم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واجب العزاء لأسرة النائب الراحل الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس النواب الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء سياسية واجتماعية لأهالى دائرته وذلك بمسقط رأسه بمدينة جرجا.

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وتوجه محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة النائب خليفة رضوان داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مثمنا دوره فى خدمة وطنه وأهل دائرته.

وأكد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج أن النائب خليفة رضوان كان رجلا سياسيا حكيم أدى دوره تجاه بلده ودائرته بكل أمانة سائلين له المغفرة والرحمة متقدما بالعزاء لأسرته وذويه ومحبيه وكل أهالى دائرته.

وكان النائب خليفة رضوان عضو مجلس النواب عن مدينة جرجا وافته المنية أمس عقب تعرضه لوعكة صحية.

محافظ سوهاج اثناء العزاء

محافظ سوهاج اثناء العزاء