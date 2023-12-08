الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام شيحة: 14 منظمة دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

عصام شيحة
عصام شيحة

علق عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن 14 منظمة دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن هناك أمورا لوجستية أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل جيد، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، يكون للمواطن الحق أن يدلي بصوته في مقره الانتخابي، موضحا أن المواطن الذي يريد أن يقرب لجنته الانتخابية، يتواصل مع الهيئة.

وأضاف أن الهيئة استجابت حتى الآن لـ555 طلب بتقريب المسافات للمواطنين، مما يعني أن هناك رغبة وإرادة لتمكين كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موضحا أنه يجب أن يكون لديهم تحقيق شخصية وجواز سفر صالح.

ولفت إلى أن رئيس اللجنة يرى تحقيق الشخصية وبجواره موظف يرى الرقم في السجل، ويسلمه الورقة، وهناك مكان مخصص خلف الستارة يتمكن المواطن فيه بالإدلاء بصوته بسرية تامة، ويختار مرشح فقط من الأربعة مرشحين، حيث اختيار اثنين أو علامة خطأ يبطل الصوت، مردفا: "علامة صح واضحة"، ثم يُسلم البطاقة ويغادر اللجنة.

الانتخابات الرئاسية دي ام سي اليوم عصام شيحة

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