الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل إسرائيل ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدامه المادة 99.. ماذا قال؟

مجلس الأمن
مجلس الأمن

انتقد ممثل إسرائيل في مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لاستخدامه المادة 99 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ممثل إسرائيل خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، "إن هناك صراعات كثيرة، والآلاف قتلوا ونزح الملايين ولم يحدث ولو لمرة واحدة تم التذرع بالمادة 99".

وزعم ممثل إسرائيل فبركة الصحة الفلسطينية لأرقام الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية، وقال إن أرقام الأمم المتحدة في مجلس الأمن مشوهة، كما شكك في التقارير الأممية، وزعم أن الفصائل الفلسطينية هي المسئولة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

اقرأ أيضًا: 

جوتيريش يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق نار إنسانى فى غزة لتجنب وقوع كارثة

جوتيريش: 130 زميلًا قُتلوا في غزة وهي أضخم خسارة في تاريخ الأمم المتحدة

جوتيريش: 97% من الأسر في شمال قطاع غزة لا تجد المواد الغذائية الكافية

إسرائيل جوتيريش غزة في قطاع غزة التقارير الأممية

مواد متعلقة

جوتيريش: 97% من سكان شمال غزة لا يجدون المواد الغذائية الكافية

جوتيريش: 130 زميلًا قُتلوا فى غزة وهى أضخم خسارة فى تاريخ الأمم المتحدة

جوتيريش يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق نار إنسانى فى غزة لتجنب وقوع كارثة

إعدامات ميدانية أمام الأطفال.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف فظائع جيش الاحتلال فى غزة

الباز يفجر مفاجأة عن مصدر معلومات سمير غطاس المضللة عن التأشيرة الإسرائيلية

الباز يفتح دفاتر سمير غطاس: "غامض" وكاره لحماس واسمه الحركى محمد حمزة

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

موعد عودة الإنترنت مرة أخرى بعد العطل الأخير (فيديو)

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

حاولوا تحريره فسقطوا قتلى.. كواليس معركة الفجر بين القسام وجنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت