ممثل إسرائيل ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة لاستخدامه المادة 99.. ماذا قال؟

انتقد ممثل إسرائيل في مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لاستخدامه المادة 99 لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ممثل إسرائيل خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، "إن هناك صراعات كثيرة، والآلاف قتلوا ونزح الملايين ولم يحدث ولو لمرة واحدة تم التذرع بالمادة 99".

وزعم ممثل إسرائيل فبركة الصحة الفلسطينية لأرقام الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية، وقال إن أرقام الأمم المتحدة في مجلس الأمن مشوهة، كما شكك في التقارير الأممية، وزعم أن الفصائل الفلسطينية هي المسئولة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

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