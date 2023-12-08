الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش يطالب مجلس الأمن بوقف إطلاق نار إنسانى فى غزة لتجنب وقوع كارثة

جوتيريش
جوتيريش

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن المستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف الإسرائيلي المكثف، لافتًا إلى أن عددا قليلا جدًا من المستشفيات ما زال يعمل، ويعمل بالإمكانات المتاحة.

وأكد جوتيريش، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، الذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن قوانين الحرب تدعو إلى الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وطالب جوتيريش مجلس الأمن بتجنب الكارثة ووقف إطلاق نار إنساني في غزة.

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