شعيب: مخطط إنشاء 16 كوبري مشاه أعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح

حرص محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على الاستماع لمطالب أهالي قرية أطنوح، مؤكدا على تلبية الاحتياجات مع متابعة توفير المزيد من الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها لفرع الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة بعمل دراسة تربوية لمطلب إقامة مدرسة تعليم أساسي للقرية.

صيانة كابلات الكهرباء

ووجه محافظ مطروح لقطاع كهرباء مطروح بمراجعة وصيانة كابلات الكهرباء بالقرية ودعم القرية بمحول كهرباء لتحقيق الاستقرار في التيار الكهربي ولشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة إنشاء غراب لتوزيع المياه حيث سيتم إنشاء غراب توزيع المياه بكل من كشوك عميرة وآخر باطنوح.

مخطط إنشاء ١٦ كوبري

أما بشأن طلب إقامة كوبري مشاه اعلي الطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية للتيسير على الأهالي عبور الطريق بعد انتهاء أعمال التطوير والتوسعة أوضح محافظ مطروح أنه مخطط إنشاء 16 كوبري مشاه تم الانتهاء من 13 كوبري على طول الطريق وباقي ثلاثة أخرى أمام قرى كشوك عميرة وأطنوح وراس الحكمة سيتم العمل بها قريبا مع دراسة مطلب أهالي القرية مع الجهات المعنية لعمل دوران على الطريق الدولي أمام مدخل القرية.

توسعة الحيز العمراني



وبشأن توسعة الحيز العمرانى للقرية أكد محافظ مطروح أن الحيز كان 39 فدانا في 2019 تم توسعته إلى 114 فدانا وجارى عمل المخطط الاستراتيجي مع التنسيق مع الجهات المعنية بشأن قيود الارتفاع وسيتم توسعة الحيز لاستيعاب الزيادة المستقبلية مشيرا إلى أنه تيسيرا على مزارعى القرية تم توزيع تقاوى الشعير على 139 أسرة بالقرية.

جاء ذلك عقب أداء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الجمعة اليوم بمسجد الروضة بقرية أطنوح على بعد 50 كم شرق مدينة مرسي مطروح،في إطار الجولات الميدانية المستمرة للوقوف على مطالب المواطنين وحل مشاكلهم.

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب يتسمع لاراء المواطنين