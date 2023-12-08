الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 جنود إسرائيليين فى غارة جوية استهدفت سيارة بالجولان

مقتل جنود إسرائيليين
مقتل جنود إسرائيليين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل 4 جنود إسرائيليين، في غارة جوية استهدفت سيارة في القنيطرة بالجولان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت فصائل فلسطينية عن استهدافها حشودًا للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محور شمال خان يونس بقطاع غزة، حسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

كانت قد أفادت فصائل فلسطينية أيضًا، الجمعة، بمقتل نجل وزير مجلس الحرب الإسرائيلي غادي إيزنكوت، ومقتل وإصابة جنود آخرين في تفجير عبوة مفخخة بمدخل نفق شرق تل الزعتر، بالإضافة إلى قصف مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، واستهداف تجمع للاحتلال شرق تل الزعتر شمال غزة.

الجولان سوريا القاهرة الإخبارية مقتل 4 جنود إسرائيليين قطاع غزة

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