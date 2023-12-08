الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: 50 سيارة إسعاف مُجهزة لاستقبال مصابى غزة

إسعاف
إسعاف

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح البري جاهز تمامًا لاستقبال مصابي قطاع غزة.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" على جاهزية معبر رفح سواء داخله أو خارجه، وذلك من خلال تجهيز سيارات الإسعاف المصرية، حيث تنتشر أكثر من 50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل من أجل استقبال المزيد من الجرحى الفلسطينيين.

وصول أكثر من 90 ألف لتر سولار اليوم إلى قطاع غزة

وأشار إلى أن هناك صعوبات في نقل الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني وصولًا إلى الجانب المصري، مؤكدًا أن نقل المصابين الفلسطينيين ما زال مستمرًا من أجل تلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد أن هناك انفراجة في دخول الوقود إلى قطاع غزة، حيث دخلت 3 شاحنات بكميات وصلت إلى أكثر من 90 ألف لتر من السولار اليوم إلى القطاع عبر معبر رفح.

القاهرة الإخبارية معبر رفح غزة مصابي غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

الأونروا: يجب إنهاء القتال فى غزة إذا أردنا تجنب تدمير القطاع

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

أجهزة الأمن تكشف حقيقة اعتداء "مُهتزة نفسيًا" على أطفال ونساء بالشيخ زايد

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

"العمى والشيجيلا".. هل ينهي انتشار الأوبئة بين جنود الاحتلال حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت