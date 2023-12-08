القاهرة الإخبارية: 50 سيارة إسعاف مُجهزة لاستقبال مصابى غزة

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح البري جاهز تمامًا لاستقبال مصابي قطاع غزة.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" على جاهزية معبر رفح سواء داخله أو خارجه، وذلك من خلال تجهيز سيارات الإسعاف المصرية، حيث تنتشر أكثر من 50 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل من أجل استقبال المزيد من الجرحى الفلسطينيين.

وصول أكثر من 90 ألف لتر سولار اليوم إلى قطاع غزة

وأشار إلى أن هناك صعوبات في نقل الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني وصولًا إلى الجانب المصري، مؤكدًا أن نقل المصابين الفلسطينيين ما زال مستمرًا من أجل تلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد أن هناك انفراجة في دخول الوقود إلى قطاع غزة، حيث دخلت 3 شاحنات بكميات وصلت إلى أكثر من 90 ألف لتر من السولار اليوم إلى القطاع عبر معبر رفح.