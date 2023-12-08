الاتحاد العام والتحالف الوطني: استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة حملات التوعية بالمحافظات

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، بدء فترة الصمت الانتخابي لانتخابات رئاسة الجمهورية، منذ منتصف الليل وتستمر حتى يوم السبت ٩ ديسمبر.

وبهذه المناسبة تعلن حالة الطوارئ في جميع الغرف المركزية التي تعمل على مدار الساعة في حملة التوعية ومناشدة المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

الاتحادات الإقليمية في المحافظات

وقد قامت الغرفة العمليات المركزية بالقاهرة بوضع خطة عمل للتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الإقليمية في ال٢٧ محافظة، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية من الاتحادات النسائية والعمال والنقابية واتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التواصل معهم لتقديم كافة أوجه التعاون لذوي الإعاقة والمرافقين معهم للوصول إلى اللجان الانتخابية بكل يسر، بالإضافة إلى ذلك، قام عدد كبير من شباب المتطوعين بجميع العمليات التابعة لحملة "انزل شارك مصر الأهم" بعمل مراكز خدمات المواطنين لمساعدة كافة الأهالي في محافظات وجه قبلي وبحري، وذلك لمساعدة الأهالي في القرى والمراكز والنجوع لمساعدتهم في الدخول على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات ومعرفة لجانهم الانتخابية. وللتواصل مع الغرف المركزية بالقاهرة، تم تخصيص رقم هاتف ورقم واتساب للغرفة المركزية، وهما: 240182940 / +20 100 5676819."

و صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/FNGO.org.eg/

وقال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني، إن عمل اللجان المركزية مستمر بشكل أكثر كثافة لأن حملات التوعية لا تخترق الصمت الانتخابي، إذ تستهدف مشاركة المصريين في الانتخابات بشكل عام، وليس دعمًا لحملات المرشحين، بل هي تراهن وتعمل على نزول جموع المصريين إلى اللجان الانتخابية من أجل الاداء بأصواتهم.

وأضاف أن دور العمل الأهلي في خدمة المجتمع وقضايا الوطن، وبالتالي فإن الحملة تستهدف التوعية والوصول إلى كافة أطياف المجتمع، ونناشد كل مواطن مصري بأهمية استخدام حقه الدستوري، وأن كثافة المشاركة ستؤكد أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية أمام العالم.

وأضاف أنه تم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والغرف الفرعية على مستوى المحافظات تعمل على مدار الساعة من أجل الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالعملية الانتخابية وتوعية المواطنين وإرشادهم بمقارهم الانتخابية وتوفير مرافق لكبار السن، وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة المواطنين لوصولهم إلى اللجان، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمتها ذوي الهمم والسيدات والمسنين.

وأضاف الدكتور طلعت بأن الحملة تراهن على وعي الأسر المصرية في حث أبنائهم للمشاركة الإيجابية وأن تكون الأسرة ككل لها دوراً فعالاً في مستقبل الوطن. وأكد أن الهيئة الوطنية تعمل بكامل طاقتها للخروج بالانتخابات في أفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم بإشراف قضائي كامل، كما توفر رابطًا خاصًا يمكن للناخب التعرف على مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به.