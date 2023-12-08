فحص 2075 مريضًا فى قافلة طبية ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، التي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا، أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية سدمنت الجبل مركز أهناسيا، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة.

فحص 2075 مريضًا

وتم الكشف على 2075 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 65، معمل طفيليات 48، حالات الأشعة العادية 13، وأشعة أسنان 4، استصدار 15 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 132 حالة، تحويل 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.