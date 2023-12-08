الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

للجمعة التاسعة.. مئات الأردنيين يشاركون بمسيرة دعم وتضامن مع فلسطين

مظاهرات دعما لفلسطين
مظاهرات دعما لفلسطين في الأردن

شارك مئات الأردنيين، للجمعة التاسعة على التوالي، في مسيرة انطلقت من أمام مسجد عباد الرحمن، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وندد المشاركون بالجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  والضفة الغربية، ودعوا إلى تحرك دولي وعربي عاجل ضد الاحتلال الإسرائيلي، لوقف عدوانه المدمر على القطاع، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

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ما تقوم به إسرائيل يتنافي مع الأعراف والقوانين الدولية

ورفع المشاركون اللافتات والصور التي تعكس بشاعة الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد المشاركون أن ما تقوم به قوات الاحتلال من جرائم حرب ومحاولات تهجير قسري يتنافى كليا مع الأعراف والتقاليد والقوانين الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم،  طالبت الرئاسة الفلسطينية جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال انعقاد المجلس، مساء اليوم، في نيويورك، بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.

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وأكدت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه قد حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

 طالبت الرئاسة بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة نتيجة تعمد سلطات الاحتلال إعاقة وصولها للمواطنين، الأمر الذي أوجد كارثة مروعة، وضرورة إرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وثمن الرئيس محمود عباس المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، بتفعيل المادة 99، التي نالت تأييد دول العالم.

ويجتمع، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا، لبحث تداعيات الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثالث، وذلك بعد أن حث جوتيريش، في خطوة نادرة رسميا، على استخدام كل نفوذه لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

الأردنيين مسيرة الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي

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