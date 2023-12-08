الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: وصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة واستقبال 7 مصابين

شاحنة مساعدات
شاحنة مساعدات

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية مصطفى عبدالفتاح، عن مستجدات الأوضاع في معبر رفح البري.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن حركة المساعدات الإنسانية لم تتوقف، حيث وصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح حتى الآن حوالي 50 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية الإغاثية.

“القاهرة الإخبارية”: وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية

وأضاف أن معبر رفح استقبل 7 مصابين من قطاع غزة، وتم توجيههم إلى المستشفيات المصرية في نطاق شمال سيناء.

وتابع: "هناك حالة حراك مستمرة داخل معبر رفح، حيث تم تجهيز ما يقرب من 80 شاحنة خارج أسوار معبر رفح والآن في مرحلة إنهاء إجراءات الدخول إلى الأراضي الفلسطينية".

معبر رفح غزة المساعدات الإنسانية قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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