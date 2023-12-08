الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ائتلاف نزاهة يزور مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

جانب من اللقاء داخل
جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

نظم "ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 زيارة إلى مقر حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بحضور مجموعة من أعضاء الائتلاف كوفي كانكام (غانا) رئيس "ائتلاف نزاهة"، ورئيس المجموعة الكبرى للمنظمات غير الحكومية في أفريقيا، ورئيس منظمة الزيكا للإغاثة، وأيمن عقيل، المتحدث الرسمي بأسم "ائتلاف نزاهة"، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وخالد بودالي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الافريقي (ECOSOCC)، ورئيس جمعية مفتاح السلام في المغرب، بالإضافة إلي باقي رؤساء المنظمات الأعضاء في الائتلاف وعدد من المتابعين الدوليين الأوروبيين.

txt

"ائتلاف نزاهة" يصدر التقرير الأولى لمرحلة تصويت المصريين بالخارج

txt

الانتخابات الرئاسية.. 9376 مركزًا انتخابيًا لاستقبال 65 مليون ناخب خلال 3 أيام

كما حضر اللقاء كلا من الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب والممثل القانوني لحملة المرشح حازم عمر، والنائبة أمل عصفور رئيس اللجنة الإعلامية بالحملة المركزية، والدكتورة بسمة صفوت عضو اللجنة الإعلامية بالحملة ومحمد صفوت عضو الأمانة المركزية للتنظيم.

استعدادات حملة حازم عمر للتصويت الانتخابي

وتناول النقاش مرحلة قرار ترشّح المهندس حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، وتسجيل المرشح لدي الهيئة الوطنية، وأهم محاور البرنامج الانتخابي للمرشح، بالإضافة إلي الإجراءات  التي تمت خلال فترة الدعاية، وتجهيزات غرف العمليات، واستعداداتهم لمرحلة التصويت الانتخابي.

الجدير بالذكر أن "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 يُجري عدد من الزيارات لمقرات الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة للرئاسة.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد صرح بأن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجيستية  الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام. 

وقال بنداري إن عدد القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلغ 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاضٍ، وأنه جرى البدء في نقل القضاة للجان بداية من أمس الخميس، من خلال وسائل النقل الحديثة.

جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر
ائتلاف نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر حزب الشعب الجمهوري غانا أفريقيا مؤسسة ماعت للسلام الدوليين الأوروبيين

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

أجهزة الأمن تكشف حقيقة اعتداء "مُهتزة نفسيًا" على أطفال ونساء بالشيخ زايد

"العمى والشيجيلا".. هل ينهي انتشار الأوبئة بين جنود الاحتلال حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت