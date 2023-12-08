ائتلاف نزاهة يزور مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

نظم "ائتلاف نزاهة" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 زيارة إلى مقر حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بحضور مجموعة من أعضاء الائتلاف كوفي كانكام (غانا) رئيس "ائتلاف نزاهة"، ورئيس المجموعة الكبرى للمنظمات غير الحكومية في أفريقيا، ورئيس منظمة الزيكا للإغاثة، وأيمن عقيل، المتحدث الرسمي بأسم "ائتلاف نزاهة"، ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وخالد بودالي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الافريقي (ECOSOCC)، ورئيس جمعية مفتاح السلام في المغرب، بالإضافة إلي باقي رؤساء المنظمات الأعضاء في الائتلاف وعدد من المتابعين الدوليين الأوروبيين.

كما حضر اللقاء كلا من الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب والممثل القانوني لحملة المرشح حازم عمر، والنائبة أمل عصفور رئيس اللجنة الإعلامية بالحملة المركزية، والدكتورة بسمة صفوت عضو اللجنة الإعلامية بالحملة ومحمد صفوت عضو الأمانة المركزية للتنظيم.

استعدادات حملة حازم عمر للتصويت الانتخابي

وتناول النقاش مرحلة قرار ترشّح المهندس حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، وتسجيل المرشح لدي الهيئة الوطنية، وأهم محاور البرنامج الانتخابي للمرشح، بالإضافة إلي الإجراءات التي تمت خلال فترة الدعاية، وتجهيزات غرف العمليات، واستعداداتهم لمرحلة التصويت الانتخابي.

الجدير بالذكر أن "ائتلاف نزاهة الدولي" لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 يُجري عدد من الزيارات لمقرات الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة للرئاسة.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد صرح بأن الهيئة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام.

وقال بنداري إن عدد القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلغ 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاضٍ، وأنه جرى البدء في نقل القضاة للجان بداية من أمس الخميس، من خلال وسائل النقل الحديثة.

جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

جانب من اللقاء داخل مقر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر