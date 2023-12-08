لاكاى: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام أفضل فرق إفريقيا حاليًا

قال الجنوب إفريقي فخري لاكاي مهاجم بيراميدز، إن المواجهة التي تجمع فريقه أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لن تكون سهلة مطلقا على الفريقين، في ظل رغبتهما في الفوز، من أجل الانفراد بقمة المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة عصر الأحد المقبل 10 ديسمبر، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاكاي، عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نتيجة مباراتي الجولة الثانية ستكون دافعا للفريقين من أجل التعويض واللعب من أجل الثلاث نقاط، رغم الخسارة الأخيرة أمام نواذيبو؛ إلا أن الأمور في المجموعة لا تزال متساوية".

وأكمل: "الفرق الأربعة لديها نفس الرصيد من النقاط، وبالتالي الفرصة متاحة للجميع للتعويض والتأهل، وهو الحافز أمام بيراميدز الذي وضع هدفا واضحا وهو العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية أمام أحد أفضل فرق قارة إفريقيا حاليا".

وأشار لاكاي إلى أن بيراميدز، يمتلك هو الآخر أفضل اللاعبين وأصحاب خبرات ومهارات وبإمكانهم الفوز، كما أنه سعيد بالعودة إلى جنوب إفريقيا للعب في بلده وأمام أصدقائه وفريق سبق له اللعب أمامه كثيرا.

وأردف: "أتمنى أن يحالفنا التوفيق والتسجيل في مواجهة صن داونز، لأنه من الضروري جدا عدم الخسارة لمواصلة المشوار نحو التأهل لربع النهائي".

لاكاي أكد أنه سعيد للغاية في نادي بيراميدز، وكانت خطوة انتقاله إلى الفريق واحدة من أهم خطوات مشواره مع الكرة، حيث انتقل لدوري قوي بحجم الدوري المصري مع منافسين أقوياء، ويلعب في واحد من أهم أندية إفريقيا ويتواجد بدوري الأبطال، وسعيد بالتعامل مع الإدارة المحترفة التي تقود بيراميدز والعائلة التي يسعد بالتواجد بينها في بيراميدز، وكان حلمه أن يلعب خارج جنوب إفريقيا، لأنه من الجيد تجربة اللعب في دوريات أخرى لتكوين خبرات تضيف في المستقبل للمنتخب الوطني.

فخري قال إنه لا يعلم أسباب استبعاده المستمر مؤخرا من اختيارات الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، رغم أنه يشارك أساسيا مع بيراميدز، ويسجل في كل البطولات، ولكن في النهاية الاختيارات هي حق أصيل للجهاز الفني ودوره كلاعب أن يسعى للتطور وأن يكون أفضل ويعمل على ذلك ويسعى لتسجيل المزيد من الأهداف في كل البطولات، ويتمنى أن يدعم منتخب الأولاد في نهائيات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.