الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسيرة فى رام الله تندد بالعدوان على غزة (بث مباشر)

مسيرة في رام الله
مسيرة في رام الله

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" صورة حية لإحدى المسيرات التي نفذها سكان رام الله، بعد أداء صلاة الجمعة، تنديدا بتواصل قوات الاحتلال عدوانها على أهالي قطاع غزة.

ورفع سكان "رام الله"، الأعلام الفلسطينية، مشيدين بكتائب القسام ودور المقاومة الفلسطينية، ومنددين بمواصلة الاحتلال عدوانه على أهالي القطاع شمالا وجنوبا.

من جانبها، قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقدسيين يصلون في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز، ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

واستعرضت دانا أبوشمسية من خلال نقل صورة حية لاندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال، إذ تتعمد قوات الاحتلال مواصلة اعتداءاتها بعد إقامة الصلاة في شوارع المدينة القديمة.

مسيرة رام الله غزة قطاع غزة صلاة الجمعة

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