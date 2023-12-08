الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: المشهد الانتخابى الحالى يتميز بالتعددية الحزبية والانفتاح

رحمة حسن
رحمة حسن

قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية رحمة حسن، إن المشهد الانتخابي الحالي يتميز بالتعددية الحزبية السياسية والمزيد من الانفتاح.

وأضافت حسن، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن 115 وسيلة إعلامية و14 منظمة دولية، بالإضافة إلى 62 منظمة محلية تتابع الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكدت أن كل هذه الأمور جاءت نتيجة الإصلاح السياسي الذي قامت به الدولة على مدار السنوات الماضية، وإطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان في 2021 أتبعها الحوار الوطني الذي جمع القوى السياسية المختلفة.

وتابعت: "التصويت في الانتخابات الرئاسية سيكون على مدار 3 أيام وهي: 10 ،11، 12 ديسمبر وإعلان نتيجة الانتخابات يوم 18 ديسمبر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأشارت إلى أنه في حالة وجود جولة إعادة سيتم الانتهاء منها قبل يوم 17 يناير لضمان دستورية العمل الانتخابي بشكل كامل.

الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

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