الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

به بودر واستروكس بـ3.5 ملايين جنيه.. ضبط مسجل يدير مصنعا للمخدرات بالسلام

المتهم
المتهم

 رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامي، بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 تفاصيل المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت كيلو جرام – كمية من الحشيش المخدر – 2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة - سلاح أبيض – 2 ميزان حساس)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين و 550 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصنع مخدرات في السلام كيتامين وشادو وبودر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة كمية لمخدر الإستروكس

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