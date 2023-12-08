"صحة غزة": أكثر من 100 إصابة فى قصف بالقنابل الحارقة على القطاع

أعلن المدير العام للصحة بغزة، اليوم الجمعة، عن وصول أكثر من 100 إصابة، بسبب القصف بالقنابل الحارقة على شمال غزة.

وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة في إحصاء أعداد الشهداء، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 46 ألف جريح ولم يخرج منهم سوى 388 عبر معبر رفح.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أحرق مولدات الطاقة في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة.

وأكد أن النازحون في مراكز الإيواء يعانون من الأمراض المعدية والأوبئة، متابعا “نعاني من الأمراض المنقولة عبر المياه غير الصالحة للشرب”.

وشدد المدير العام للصحة بغزة على أن مستشفيات جنوبي قطاع غزة لا تتحمل أعداد الجرحى الذين نقلوا من الشمال.

طائرات الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المنازل فى دير البلح وسط القطاع

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت بأن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 13 شهيدًا بقصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بالنصيرات، وارتقاء40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف تجمع للاحتلال في محور جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء مخيم الفارعة بالضفة الغربية، إلى 5 شهداء برصاص الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.