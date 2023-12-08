الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: نزوح 80% من سكان قطاع غزة مؤشر كارثى

غزة
غزة

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد فوزي، إن الجانب الإسرائيلي لم يكتف بإنهاء الهدنة الإنسانية من طرف واحد، إنما امتدت ممارسته لتشمل عودة العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين بشكل أكثر عنفًا وإجرامًا.

وأضاف فوزي في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز": "نشهد عمليات عكسرية في كل مناطق قطاع غزة، وتغول بري للقوات الإسرائيلية في كل محاور القطاع، بالإضافة إلى الحصار المفروض على القطاع وسياسة التجويع الممنهجة التي تتم بحق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة بشكل مباشر وغير مباشر".

وتابع أن إسرائيل تعطل عملية توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن البُعد الأخطر في الممارسات الإسرائيلية يتمثل في سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن التقارير الأممية تتحدث عن نزوح 80% من سكان القطاع وهذا مؤشر كارثي، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على الاستمرار في تلك الممارسات الإجرامية في غزة، على الرغم من أن تلك العمليات حتى اللحظة لم تحقق الأهداف الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية، ما زالت تراهن على تحقيق بعض المكاسب من خلال هذه العمليات العسكرية وإطالة أمدها، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على اقتراب حرب إقليمية في ظل احتدام الصراع.

غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل الحرب في غزة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعًا للاحتلال فى محور جنوب مدينة غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

كشف حقيقة تعدى ضابط شرطة على محتجز بالإسماعيلية

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى؟

وفاة الشقيق الأكبر لأحمد حلمى

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-12-2023 والقنوات الناقلة لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت